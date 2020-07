Circa 48 ore di lavoro per uomini e mezzi antincendio per domare le fiamme in Sicilia.

Anche l’aeroporto di Comiso è a supporto dell’attività di antincendio boschivo in Sicilia, quattro Canadair CL-415 ed un elicottero Erickson S64F, ieri hanno fatto

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!