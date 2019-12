Scicli – Depositato il bilancio, polemiche per una riunione di novembre

A Consiglio Comunale da poco iniziato, ieri sera è stato notificato ai consiglieri comunali, l’avvenuto deposito, presso la segreteria comunale, della proposta del rendiconto 2018. Adesso i Consiglieri avranno venti giorni per presentare gli emendamenti e, trascorso questo termine, il Presidente del Consiglio, avrà 5 giorni per convocare il Consiglio Comunale. A quel punto i consiglieri dovranno votare lo strumento finanziario entro 30 giorni dalla convocazione della seduta. Proprio la parte propedeutica al deposito della proposta del consuntivo 2018, è stata oggetto di discussione da parte della Consigliera del Movimento 5 Stelle Concetta Morana che ha presentato una interrogazione per chiedere chiarimenti su una riunione che si è tenuta il 19 novembre alla presenza del sindaco, il presidente del Consiglio, il segretario generale, i revisori dei conti, del capo settore finanze, i componenti della giunta e di alcuni consiglieri. Per Concetta Morana in quella riunione sono state coinvolte figure che dovrebbero garantire la terzietà, mentre non sono stati invitati tutti i consiglieri comunali. L’amministrazione ha risposto che quella del 19 novembre scorso è stata una riunione informale per mettere a punto documenti contabili e che la stessa giunta ha tutto il diritto politico di svolgere in libertà il proprio mandato. Per l’opposizione però così non è e, con quella riunione, è stata compromessa la neutralità di figure terze.









(fonte: La Sicilia)