Il ragusano Giancarlo Licitra nominato da Mattarella Cavaliere del Lavoro

Ci sono due siciliani tra i 25 Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

I due siciliani sono:

– Barbara Cittadini, 51 anni, palermitana, imprenditrice della sanità privata. E’ presidente dal 1994 della Casa di Cura “Candela Spa”, azienda di famiglia attiva da 110 anni che si è accreditata come centro di eccellenza per la fecondazione assistita.

– Neo cavaliere del lavoro anche il ragusano Giovanni Carlo (Giancarlo) Licitra, 55 anni, di Ragusa. E’ amministratore unico della Lbg Sicilia Srl, azienda fondata nel 1996 per la commercializzazione di farina di carrube. All’inizio del 2000 intuisce le potenzialità della farina di carrube come stabilizzante per l’industria alimentare e realizza uno stabilimento completamente automatizzato la cui produzione si concentra per il 90% nelle province di Ragusa e Siracusa.

Nell’arco di pochi anni la Lbg Sicilia Srl diventa fornitore di tutte le più grandi multinazionali alimentari e secondo produttore al mondo di farina di carrube che viene commercializzata in sessanta paesi tra i quali gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone. Esporta il 95% del fatturato, occupa 31 dipendenti, ha una capacità produttiva annua di 3 mila tonnellate e un’area ricerca & sviluppo di oltre mille metri quadrati.

Giancarlo Lictra sin da piccolo frequenta l’azienda di famiglia, una seconda casa per lui. Appena 30enne si avvicina ancor di più al mondo della carruba, sente che si tratta di un prodotto che sicuramente può dare di più. Nei primi anni del 2000 la sua convinzione inizia dare i primi frutti, da foraggio a basso costo, approda sui mercati mondiali.

Oggi i suoi prodotti si trovano alla base delle stragrande maggioranza dei gelati esistenti al Mondo.