Ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che istituisce quattro nuove “zone rosse” in Sicilia: Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento, da oggi e fino al 6 Aprile. Con la stessa ordinanza viene prorogata sino al 6 aprile la “zona rossa” a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo.