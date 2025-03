Vittoria – Il Sindaco riassegna l’incarico di assessore a Cesare Campailla

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, prende atto della decisione del consigliere comunale Cesare Campailla di lasciare il gruppo della Democrazia Cristiana per aderire al gruppo misto e dichiararsi indipendente.

Tale scelta rappresenta un elemento di chiarezza politica, che consente di ristabilire un rapporto di piena collaborazione nell’azione amministrativa. In virtù di questa nuova configurazione, il Sindaco, dopo la revoca della nomina avvenuta nei giorni scorsi, potrà procedere alla riassegnazione dell’incarico di assessore a Cesare Campailla, valorizzandone l’esperienza e l’impegno già dimostrati a servizio della città.

“La scelta del consigliere Campailla di aderire al gruppo misto e di dichiararsi indipendente segna un passaggio politico significativo, che riporta equilibrio e coerenza all’interno dell’Amministrazione. Il nostro obiettivo rimane quello di lavorare con determinazione per il bene della comunità vittoriese, dando seguito agli impegni presi con i cittadini. In questa prospettiva, sono certo che il contributo di Cesare Campailla sarà determinante per il proseguimento del nostro percorso amministrativo”, ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

L’Amministrazione Comunale continua a lavorare con responsabilità per garantire stabilità e portare avanti il programma di governo così come condiviso con gli elettori.