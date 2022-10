Vittoria – Cannizzo: “Totale fallimento dell’azione politica-amministrativa. Serve l’intervento di una Commissione d’indagine”

“A circa un anno dall’ Amministrazione targata Aiello, come ex assessore di questa Città, spiace rilevare il totale fallimento dell’ azione politica- amministrativa. In così poco tempo l’ attuale amministrazione è riuscita ad Inanellare una serie di insuccessi e irregolarità amministrative tanto ché la Regione ha inviato un Commissario per verificare atti e delibere. Composizione Nucleo di Valutazione. Assegnazione borse lavoro ad amici e candidati, dapprima nominati nello Staff del Sindaco e successivamente revocati. Mancata costituzione di parte civile del Comune su procedimenti che riguardano l’attuale amministrazione. Gestione del verde pubblico. Rinvio a giudizio di otto consiglieri per falso idrologico. Tutto questo in un comune normale basterebbe per una seria e approfondita osservazione di una Commissione d’ indagine.” Lo scrive in una nota stampa Francesco Cannizzo di Collettivo Politico.

Cannizzo aggiunge: “Mi duole registrare come ex segretario del PD l’ atteggiamento di appiattimento celebrale su tutta l’azione politica-amministrativa Aiello. Un grande partito di maggioranza non si limita ad obbedire agli ordini di scuderia del Sindaco, ma al contrario propone, discute e corregge eventuali storture dell’amministrazione. Ma purtroppo comprendo che questo diventa assai arduo, in quanto l’attuale visione dell’attuale PD è assoluta obbedienza al Capo. Infine mi auguro che questa città possa finalmente capire in che guaio si è cacciata e possa in brevissimo tempo rialzare la testa e uscire dall’ immobilismo sociale-economico e culturale in cui è piombata.”