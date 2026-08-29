Vittoria – A Scoglitti oggi e domani l’Open AISLA: beach tennis, solidarietà e ricerca









Oggi, 29 agosto e domani 30 alla Beach Tennis Arena si tiene un torneo dedicato alla raccolta fondi per sostenere AISLA e la ricerca sulla SLA. L’appuntamento torna dopo il successo dello scorso anno.

Una manifestazione che unisce sport, solidarietà e impegno sociale a sostegno dell’AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Area Vasta Sicilia Orientale.

L’appuntamento è dunque per questo sabato e domenica, con una due giorni di sport e divertimento che vedrà protagonisti gli appassionati di beach tennis nelle competizioni di doppio misto, in programma oggi e di doppio maschile e doppio femminile, in programma domani, domenica 30 agosto.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: trasformare la passione per lo sport in un gesto concreto di solidarietà, contribuendo al sostegno delle attività dell’AISLA e della ricerca sulla SLA. Il torneo mette inoltre in palio un montepremi di 1.000 euro, con l’incasso destinato all’associazione.

Fondamentale è stato anche il sostegno di numerose aziende, sponsor e cittadini che hanno scelto di accompagnare l’iniziativa, dimostrando ancora una volta attenzione e sensibilità verso il mondo della ricerca e della solidarietà.

A promuovere l’evento è Piero Cotello, che ha voluto ripetere l’esperienza dello scorso anno anche grazie alla collaborazione e all’entusiasmo di Salvo, Elio e Gaetano di Stelle Beach Tennis.

“Lo sport può diventare molto più di una competizione – dichiara Piero Cotello – può essere uno strumento capace di unire le persone, creare inclusione e sostenere concretamente chi ogni giorno combatte contro la SLA. Per questo abbiamo voluto ripetere questa esperienza: perché la partita più importante è quella che giochiamo tutti insieme per la ricerca, per la solidarietà e per un futuro migliore”.

Particolare attenzione sarà dedicata anche al tema dell’inclusione, nella convinzione che lo sport possa abbattere barriere e creare occasioni di partecipazione per tutti, comprese le persone con disabilità.

“Ringrazio di cuore tutte le aziende, gli sponsor, gli amici e le persone che hanno scelto di esserci anche quest’anno – aggiunge Cotello –. La loro generosità dimostra quanto una comunità possa fare quando decide di mettersi insieme per una causa importante. Perché questa volta la partita più importante non si gioca solo sulla sabbia: si gioca per la ricerca, per l’inclusione e per la vita.”







