Troppo caldo per stare in classe, slitta l’apertura del nuovo anno scolstico in Sicilia?









Tra meno di due settimane suonerà la campanella del primo giorno di scuola in Sicilia. Alcuni Istituti scolastici hanno già deciso di anticipare di qualche giorno l’avvio del nuovo nuovo anno scolastico 2025/26.

In Sicilia le lezioni riprenderanno ufficialmente il 15 settembre, ma in questi giorni l’Isola è ancora in piena morsa del caldo africano. Ieri, 2 settembre, la Sicilia ha toccato i 37 gradi, con punte oltre i 40 gradi nel Catanese, e le previsioni non lasciano scampo: per i prossimi giorni al Sud e in Sicilia l’ondata di calore sarà intensa e prolungata, con valori di 33-36°C e picchi fino a 38-39°C nelle zone interne.

Come si fa a far entrare 20/27 alunni in un’aula, al secondo piano, dove magari il sole picchia già dalle prime ore del mattino e all’ingresso in aula i ragazzini trovano già tanto calore?

Scuole non climatizzate: l’emergenza ignorata

Ammettiamolo: il 95% delle scuole siciliane non è climatizzato. Non lo sono le elementari di Scicli, di Modica, di Ragusa. Non lo sono le medie di Palermo e Catania, spesso in edifici degli anni ’60 con infissi che non chiudono e tetti e muri che diventano piastre roventi.

Il Codacons lo ha detto chiaramente in questi giorni, chiedendo interventi urgenti alla Regione, ai Comuni e ai dirigenti perché le aule siano pronte ad accogliere studenti e docenti anche con temperature elevate. Il Ministero parla di 20 milioni per dispositivi di raffrescamento, ma nelle scuole siciliane non si è visto ancora nulla.

Intanto il dibattito è aperto ovunque: troppo caldo per iniziare. Anche i sindacati e altre Regioni, come la Puglia, stanno valutando di posticipare il rientro.

Proprio oggi il sindaco di Rosolini Giovanni Spadola ha firmato l’ordinanza che rinvia l’apertura di tutte le scuole di Rosolini a lunedì 21 settembre. Il rinvio permetterà inoltre di effettuare interventi di disinfestazione, pulizia e decoro nelle scuole cittadine.

La proposta di buon senso

Slittare di una settimana, dieci giorni. Non è la fine del mondo. Portare l’avvio al 22-24 settembre, quando statisticamente la prima vera rinfrescata arriva, e recuperare quei giorni a giugno o togliendoli dalle vacanze di Carnevale o Pasqua.

Mandare a scuola gli alunni con 36 gradi in aula non è didattica, è una punizione. Non imparano, rischiano malori, svenimenti, crisi d’asma. E lo stesso vale per gli insegnanti, costretti a tenere lezione in condizioni disumane.

La Sicilia non è Bolzano, che inizia il 7 settembre con 22 gradi. Qui il clima è cambiato, lo vediamo tutti. L’anticiclone africano che una volta durava fino al 20 agosto, ora ci accompagna fino a fine settembre.

Se non possiamo climatizzare tutte le scuole in 10 giorni – e non possiamo – almeno abbiamo il coraggio di dire: aspettiamo che faccia meno caldo.

“Un eventuale rinvio dell’inizio delle lezioni – ha detto l’assessore all’Istruzione, Girolamo Turano – significa posticiparne la chiusura per ritrovarsi nelle stesse condizioni a giugno. Bisogna invece lavorare a soluzioni capaci di assicurare un sistema di condizionamento nelle scuole della Sicilia.”

Climatizzare le scuole in 10 giorni in tutta l’Isola? Non sarebbe stato opportuno fare i lavori tra giugno e agosto? Posticipare ora l’apertura e la successiva chiusura potrebbe essere la soluzione per avere il tempo materiale, in questi nove mesi, per eseguire i lavori di climatizzazione.

Perché l’istruzione è un diritto, ma studiare in un forno non è istruzione. È sopravvivenza.







