Trema la terra in Sicilia, scosse di terremoto nel Messinese e alle Eolie

I due eventi di intensità maggiore tra Sicilia e Calabria con magnitudo 3 poco prima dell’una di questa mattina e sulla costa messinese a Oliveri (3.1). Le scosse registrate dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Non si segnalano danni a cose o persone.

