Tragedia di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole siciliane









Domani, 8 gennaio, al riavvio delle lezioni dopo le festività natalizie, anche le scuole siciliane osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico incendio avvenuto la notte di San Silvestro a Crans-Montana, in Svizzera.

“La decisione vuole dare seguito alla disposizione del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara – dice il Direttore generale dell’USR Sicilia Filippo Serra – per consentire anche agli istituti scolastici siciliani di unirsi al ricordo delle giovani vittime del tragico incendio ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”.

I numeri della tragedia

Sono 40 i morti nel tragico incendio della notte di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana.

Le persone decedute sono: 22 cittadini svizzeri, 8 francesi, 6 italiani. Gli altri sono di nazionalità portoghese, belga, turca e romena.

In tutto sarebbero 116 i feriti, di questi 35 già dimessi.

Questi i nomi dei 6 ragazzini Italiani morti: Giovanni Tamburi, 16 anni, Emanuele Galeppini, 17 anni, Achille Barosi, 16 anni, Chiara Costanzo, 16 anni, Riccardo Minghetti, 16 anni, Sofia Prosperi, 15 anni.







