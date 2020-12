Touring Club Italiano premia Scicli Albergo Diffuso come miglior Bike Hotel

Arriva un importante riconoscimento per Scicli Albergo Diffuso da parte del Touring Club Italiano. La storica associazione non profit, che si occupa dal 1894 di turismo, cultura e ambiente ha infatti insignito la struttura ricettiva sciclitana del Premio Bike Hotel 2021 del quale si potrà fregiare nella guida Alberghi e Ristoranti d’Italia, edita dallo stesso TCI, curata da Teresa e Luigi Cremona, giunta alla sua ventottesima edizione e in uscita il 3 dicembre.









Scicli Albergo Diffuso è fra i migliori quattro Bike Hotel Italiani, uno per ciascuna area geografica: Sud, Centro, Nord-Est e Nord-Ovest. Il premio, istituito per la prima volta nel 2017, è dedicato a una categoria di turismo sostenibile, il cicloturismo, già fortemente presente i Europa settentrionale e in forte ascesa in Italia e anche in Sicilia negli ultimi anni.









D’altronde, fin dalla sua nascita, Scicli Albergo Diffuso è stato sempre molto vicino al cicloturismo stringendo una collaborazione fattiva con