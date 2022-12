Terremoto, scossa di magnitudo 4.1, epicentro a Mazzarrone (Catania) avvertita anche a Ragusa, Noto, Siracusa

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 21.26 di ieri in tutta la Sicilia sud orientale. L’epicentro identificato nei pressi di Mazzarrone in provincia di Catania ma non lontano dalla provincia di Ragusa, l’ipocentro ad una profondità di 10km.

La magnitudo stimata dall’INGV è di 4.1. Si è trattato dunque di un evento di moderata energia, avvertito fino a Ragusa, Caltagirone, Modica, Gela con segnalazioni anche da Siracusa.

Molta paura nelle zone epicentrali con gente scesa in strada ma non vengono segnalati danni a persone o cose.