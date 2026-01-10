Terremoto a Reggio Calabria, scossa avvertita anche in provincia di Ragusa
- 10 Gennaio 2026 - 7:35
- 0
Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche dalla Sicilia.
La terra ha tremato anche in provincia di Ragusa.
L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.
Al momento nessuna segnalazione di danni.
Dati tecnici
Terremoto magnitudo ML 5.1
10-01-2026 05:53:11 ora italiana
Coordinate geografiche (lat, lon) 37.7492, 16.2262, profondità di 65 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.