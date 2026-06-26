Spighe Verdi 2026: confermate Modica, Ragusa e Vittoria, uniche premiate in Sicilia









Modica, Ragusa e Vittoria hanno ottenuto la Spiga Verde 2026, i soli tre riconoscimenti assegnati quest’anno in Sicilia. Il premio, promosso da FEE Italia in collaborazione con Confagricoltura per i Comuni rurali più virtuosi, è stato consegnato ieri a Roma, al CNR, alla presenza dei sindaci. A differenza del 2025 nessuno dei tre Comuni è una nuova entrata: tutti confermano il riconoscimento. Ragusa lo detiene ormai da diversi anni, Modica e Vittoria, entrate per la prima volta lo scorso anno, ottengono la loro prima riconferma.

L’undicesima edizione del programma ha premiato 97 Comuni in 15 regioni (erano 90 nel 2025), con 10 nuovi ingressi. Il Piemonte guida con 22 riconoscimenti; la provincia di Ragusa resta l’unica realtà premiata in Sicilia. Confagricoltura contribuisce alla definizione degli indicatori di valutazione, mettendo al centro la qualità della gestione del territorio e l’attenzione agli aspetti ambientali, sociali ed economici.

“Le nostre campagne raccontano una terra che ha fatto della sostenibilità un modo di essere, non una moda”, dichiara il presidente di Confagricoltura Ragusa, Antonino Pirrè. “Dietro ogni Spiga Verde – aggiunge – ci sono imprenditori agricoli che custodiscono il paesaggio, producono qualità e tengono vive le tradizioni del territorio ibleo”.

“È questa l’agricoltura che vogliamo: protagonista dello sviluppo, motore di turismo ed enogastronomia, presidio del territorio e della sua bellezza”, sottolinea il direttore di Confagricoltura Ragusa, Giovanni Scucces. “La Spiga Verde non è un punto di arrivo ma un metodo di lavoro: come Confagricoltura continueremo ad affiancare Comuni e imprese perché qualità delle produzioni, tutela ambientale e crescita economica camminino insieme”.

Soddisfazione anche dai territori premiati. “Ricevere per il secondo anno la Spiga Verde conferma la bontà del percorso intrapreso dalla nostra amministrazione per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio rurale”, afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Non è un traguardo ma un altro passo, da compiere in un lavoro di squadra con le imprese e il mondo agricolo”.

“Questo premio, ottenuto per il secondo anno consecutivo, conferma che Vittoria ha scelto con determinazione la strada della qualità, della sostenibilità e della valorizzazione del proprio sistema produttivo”, afferma il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello . “Lo dedichiamo ai nostri agricoltori, ai produttori e a tutti i cittadini che credono nel futuro di questa terra, che resta un punto di riferimento dell’agricoltura siciliana e italiana”.

“Spighe Verdi è un riconoscimento difficile da ottenere, con criteri stringenti sulla sostenibilità ambientale: solo tre in Sicilia e 97 in tutta Italia”, afferma il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì . “Averlo confermato dal 2017 fa di Ragusa ‘uno dei principali modelli di sostenibilità rurale e agricola in Sicilia’: un risultato che non è merito di una singola amministrazione, ma dell’attenzione per l’ambiente della stragrande maggioranza dei ragusani”.

Il programma valuta i Comuni su indicatori che vanno dall’uso del suolo alle produzioni tipiche, dalla gestione dei rifiuti alla qualità dell’offerta turistica. È promosso da FEE (la stessa organizzazione delle Bandiere Blu) con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Sono intervenuti alla cerimonia Claudio Mazza, presidente di FEE Italia, il senatore Giorgio Salvitti, in rappresentanza del MASAF, e, per Confagricoltura, Filippo Schiavone, componente della Giunta nazionale.







