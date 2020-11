Sicilia, oltre mille positivi nelle ultime 24 ore, Ragusa la seconda provincia con più contagiati da covid-19

Ancora critica la situazione in Sicilia, i nuovi casi di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 1.024; 8.034 i tamponi eseguiti; 18 i morti.

Gli attuali positivi nell’Isola salgono così a 16.064, di questi 1.167 sono i ricoverati: 1025 in regime ordinario e 142 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono così divisi nelle province: Catania 258, Ragusa 249, Palermo 209, Siracusa 174 Messina 92, Trapani 15, Agrigento 8, Caltanissetta 19.

In tutta Italia si avverte comunque un calo dei contagiati giornalieri, oggi sono 22.253. Aumentano le vittime, 233 in 24 ore. Attualmente in Italia i contagiati sono 731.588.