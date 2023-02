Sicilia flagellata dal maltempo, nel ragusano chiuse numerose vie di collegamento

Strade impercorribili nel ragusano a causa del maltempo che da 36 ore sta mettendo in difficoltà tutta la Sicilia.

Risulta quasi impossibile raggiungere Grammichele (CT) dalla Ss 514 Catania-Ragusa; impercorribile anche le direzioni Vizzini-Francofonte-Lentini e Coffa-Chiaramonte Gulfi-Ragusa, presente sulle strade fango e pietre trasportate dalla furia dell’acqua.

Gli agenti della Polstrada di Caltagirone e i responsabili della sezione compartimentale dell’Anas di Catania raccomandano massima prudenza, in quanto molte interruzioni non sono ancora segnalate. Mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.

L’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando la Sicilia non accenna a diminuire infatti. Venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, stanno interessando, in particolare, il settore orientale dell’Isola e la bassa Calabria.

Intanto, continuano i disagi soprattutto nella parte orientale dell’Isola. I sindaci dei comuni della riviera Ionica del Messinese hanno disposto la chiusura del lungomare per una violenta mareggiata che ha colpito l’area. A Furci Siculo il sindaco Matteo Francilia ha firmato un’ordinanza di divieto di transito per pedoni e automobilisti su tutta la via marina. A Sant’Alessio Siculo è stato chiuso il lungomare da via Sciascia a via Musumeci. Disposto il senso unico di marcia, invece, in un tratto del lungomare di Santa Teresa di Riva. A Roccalumera il sindaco Gaetano Argiroffi ha chiuso la corsia di marcia Messina-Catania da piazza Falcone e Borsellino a via Vespucci, con devozione obbligatoria sulla Statale 114.









Interventi per alberi pericolanti, allagamenti e dissesti statici sono stati eseguiti dai vigili del fuoco di Catania e provincia, che hanno messo in salvo anche due persone, nel fare fronte all’emergenza maltempo. Le operazioni hanno interessato Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia e Trecastagni. I vigili del fuoco sono anche intervenuti per un incidente stradale sull’autostrada Catania- Messina tra Acireale e Catania in direzione del capoluogo, con un’auto finita fuoristrada dopo un tamponamento.

In queste ore nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore.

Da ieri è stata chiusa anche la vecchia Modica- Scicli, la strada della Fiumara.

A Santa Croce Camerina vietato il transito pedonale sul lungomare Amerigo Vespucci a Punta Secca, a Chiaramonte Gulfi è vietato transitare nella zona Orto Rabbito–Petraro e lungo l’attraversamento del torrente Cassarello nella strada Petraro–Cifali, la strada Senia e l’attraversamento del torrente di Poggio Gallo.

Frane in numerose strade e alberi abbattuti dal vento.

A Pozzallo da ieri è chiusa al traffico veicolare la via Rosario Livatino dalla rotatoria di viale Europa fino alla rotatoria dell’incrocio di viale Asia.

Foto: Franco Assenza