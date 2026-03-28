Sicilia Express, al via la vendita dei biglietti per Pasqua









In vendita da oggi, a partire dalle ore 11:30, i biglietti del Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani, per favorire il rientro dei fuorisede per Pasqua. La partenza da Torino è fissata per il 2 aprile, con tappe finali a Palermo e a Siracusa. Il ritorno è programmato per il 7 aprile.

“Prosegue il nostro impegno – commenta il governatore Renato Schifani – per garantire il diritto alla piena mobilità dei siciliani. Questo intervento si aggiunge alle misure già avviate per contrastare il caro voli, per attirare nuovi vettori negli scali siciliani, per la continuità territoriale Trapani Birgi e a Comiso”.

Nei giorni scorsi, il governo regionale ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153 mila euro.

“Si conferma l’impegno per garantire il pieno diritto alla mobilità dei siciliani, con iniziative per calmierare gli effetti speculativi che innescano una spirale dei prezzi verso l’alto. Ci conforta la risposta favorevole che ottengono i treni speciali organizzati dalla Regione nei periodi delle feste”, afferma l’assessore reginale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.







