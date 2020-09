In Sicilia 110 nuovi casi di coronavirus | Nel bollettino di oggi 2 positivi a Ragusa

Nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi, 26 settembre, ci sono 110 nuovi casi di coronavirus in Sicilia.

Il numero dei positivi attuali in Sicilia è di 2.583 persone, 2315 sono in isolamento domiciliare, 13 in terapia intensiva. Non ci sono stati decessi.

Questa la geografia dei 110 nuovi casi: 23 a

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!