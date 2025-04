Serena Brancale, live in Sicilia con “Anema e Core tour 2025”

Serena Brancale torna in Sicilia per presentare il suo repertorio più recente, attraversando generi e linguaggi musicali che spaziano dal jazz alla musica nu-soul, con influenze funk, pop e sonorità mediterranee. La Patagonia Pictures è lieta di annunciare “Anema e Core tour 2025”: live domenica 3 agosto 2025 ore 21 al Teatro di Verdura di Palermo. Biglietti disponibili su Ticketone.

Polistrumentista, performer e compositrice, fonde soul, R&B e jazz con un’innata vocazione alla sperimentazione. Ha conquistato pubblico e critica. Ha attirato l’attenzione di Quincy Jones. Ha collaborato con artisti come Mario Biondi, Richard Bona e Il Volo. Ha calcato i palchi di festival e rassegne in Italia e all’estero, sviluppando uno stile personale e riconoscibile. Il suo primo album, “Galleggiare” (2015), è seguito da “Vita da artista” (2019) e “Je sò accussì” (2022), quest’ultimo caratterizzato da testi in dialetto e sonorità nu-soul, con ospiti come Ghemon e Fabrizio Bosso. Il suo repertorio si distingue per la fusione tra scrittura personale e reinterpretazioni originali.

Quest’anno l’Artista è tornata sul palco dell’Ariston con “Anema e core”, brano che omaggia Pino Daniele, mescolando dialetto barese e napoletano. La performance durante la serata delle cover, accanto ad Alessandra Amoroso in una rilettura del classico di Alicia Keys “If I ain’t got you”, ha confermato la sua capacità di affrontare diversi registri vocali con intensità e coerenza stilistica. L’esperienza sanremese ha ulteriormente consolidato la sua presenza nella scena musicale contemporanea.

La sua ultima tournée ha registrato oltre cinquanta sold out in location prestigiose come il Teatro Petruzzelli di Bari e il Blue Note di Milano. Il prossimo 3 agosto Serena Brancale sarà al Teatro di Verdura di Palermo (viale del Fante, 39) con “Anima e core tour 2025”. Inizio spettacolo ore 21.00. Biglietti disponibili sul circuito online Ticketone.