Secondo caso in poche ore in Sicilia: figlio minaccia di morte i genitori e viene arrestato dalla Polizia di Stato

Avrebbe minacciato di morte i genitori più volte qualora non avessero assecondato le sue richieste di denaro per comprare la droga.

L’uomo, un pregiudicato tossicodipendente di 28 anni, è stato arrestato dalla polizia di Catania al culmine di un’aggressione alla madre. L’uomo l’avrebbe aggredita, colpendola ripetutamente alle spalle, per non avergli dato abbastanza soldi, i mille euro richiesti che la vittima non aveva.

Alla polizia la donna in lacrime ha raccontato che il figlio era tornato a casa da circa un mese, cioè da quando era stato scarcerato.









Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe diventato sempre più scontroso e violento, sfogando la sua rabbia contro i genitori. In alcuni casi, il 28enne sarebbe tornato a casa in un evidente stato di alterazione psicofisica causato dal consumo di droghe e, senza alcun motivo, si sarebbe scagliato contro la madre, colpendola con calci e pugni.

I poliziotti lo hanno trovato sdraiato sul divano, addormentato, con una mazza in legno accanto. Non appena si è reso conto della presenza degli agenti in casa, il 28enne ha cominciato a urlare e a inveire contro i genitori minacciando che presto li avrebbe “fatti bruciare vivi”.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e condotto in carcere.

Stamattina (qui l’articolo) vi abbiamo dato notizia di un minore di 15 anni, arrestato dalla Polizia di Stao poichè ritenuto responsabile di maltrattamenti reiterati, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori.

Il giovane aveva minacciato con un coltello a scatto il padre, il quale aveva opposto un rifiuto alla sua richiesta della somma di 1600 euro per l’acquisto di un ciclomotore, nonostante fosse sprovvisto di patente di guida.

Anche in presenza degli agenti intervenuti, il minore ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento, e a rivolgere minacce di morte ai genitori.

Il 15enne è stato tratto in arresto e associato presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della città etnea.







