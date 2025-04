Scossa di terremoto in Sicilia nella notte, magnitudo 4.8: avvertita in diverse province

Una scossa di terremoto di magnitudo stimata 4.8 è stata registrata alle ore 03:26 nel cuore della notte. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 55 chilometri da Augusta, in provincia di Siracusa.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro. Le autorità stanno monitorando la situazione in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Molta paura anche a Taormina, Giardini Naxos e nell’intero comprensorio della zona ionica e Valle Alcantara. Numerosi cittadini sono stati svegliati dal sisma. Il terremoto è stato avvertito anche nel Ragusano.

Una scossa in mare aperto tra la Sicilia Orientale e la Calabria Meridionale. I dati ufficiali INGV riportano un sisma magnitudo ML 4.8 con epicentro nel Mar Ionio Meridionale, con ipocentro ad una profondità di 48 km e coordinate geografiche 37.5578 di latitudine e 16.0773 di longitudine.

In precedenza, nella mattinata di ieri, 15 aprile, due eventi sismici di lieve entità, con magnitudo 2.1, erano stati registrati sempre in Sicilia, in provincia di Catania a Zafferana, senza conseguenze per la popolazione.