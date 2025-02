Scicli – Utilizzo improprio della posizione di Indipendente nel Consiglio Comunale

Negli ultimi mesi, il Consiglio Comunale ha visto emergere una situazione che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’integrità del nostro sistema politico locale. È innegabile che il termine “indipendente” dovrebbe riflettere un reale distacco dalle posizioni delle liste di appartenenza e dalla coalizione di maggioranza , ma la realtà racconta una storia diversa.

Diversi consiglieri comunali eletti in liste civiche che in passato sostenevano il sindaco Marino si sono dichiarati indipendenti, ma nonostante la loro posizione, continuano a votare e appoggiare l’amministrazione comunale. Questo solleva dubbi sulla loro reale indipendenza e sull’utilizzo di questa etichetta come uno strumento per mantenere un potere di influenza senza le responsabilità di una militanza chiara.

A differenza di Forza Italia, che ha preso una posizione coerente uscendo dalla maggioranza e affermando la propria indipendenza, molti di questi consiglieri sembrano navigare in acque torbide. Alcuni di loro sono palesemente vicini alla Democrazia Cristiana dell’onorevole Abbate, ma all’interno del Consiglio Comunale continuano a presentarsi come indipendenti civici. Questa ambiguità non solo confonde gli elettori, ma mina anche la fiducia nel nostro sistema politico.

In aggiunta, è importante menzionare quei consiglieri che, pur essendo usciti dalle liste civiche, non si sono allineati a nessun movimento politico specifico. Questi rappresentanti, sebbene dichiarino di mantenere una posizione neutra, si ritrovano di fatto a favorire le scelte del sindaco, contribuendo così a un supporto che non è del tutto trasparente. La loro posizione di indipendenza, quindi, sembra talvolta fungere da paravento per mantenere una continuità di sostegno all’amministrazione, senza il rischio di dover rendere conto a un’elettorato specifico.

È fondamentale che i cittadini siano informati e consapevoli di come i loro rappresentanti utilizzano il titolo di “indipendente”. Per una democrazia sana, è essenziale che ci sia chiarezza e coerenza nelle posizioni politiche. Chiediamo maggiore trasparenza e responsabilità da parte di tutti i membri del Consiglio Comunale, affinché il termine “indipendente” non diventi un’etichetta vuota, ma un vero simbolo di autonomia nell’azione politica.

Questo quanto riportato in un comunicato stampa della Segreteria cittadina di Forza Italia Scicli