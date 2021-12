Scicli – Strisce Blu, Cambiare Scicli: “Ecco gli incassi”

Così come richiesto (e riportato in questo articolo) – sono pervenuti al Comitato Cambiare Scicli i rendiconti trimestrali riguardanti la “Gestione delle strisce blu” per gli anni 2019 – 2020 e i tre trimestri del 2021 con il relativo contratto di appalto.

“I rendiconti trimestrali di un anno di strisce blu – il 2020 – confermano che il Comune di Scicli ha incassato una cifra insignificante di € 45.423 (€ 39.132 più gli importi versati direttamente nelle casse comunali). Mentre la società di gestione ha incassato € 96.213.” Questo si legge in un comunicato stampa a firma del dott. Giuseppe Implatini.

“Pertanto – scrive Implatini del Comitato Cambiare Scicli – è inconcepibile che il Comune di Scicli continui ad affidare in appalto la gestione delle strisce blu tartassando i propri cittadini ed i turisti a favore di una società di gestione che introita gran parte degli incassi, mentre potrebbe gestirle direttamente incassando una cifra maggiore con un numero ridotto di parcheggi a pagamento.









L’amministrazione del Sindaco Giannone – incurante dei disagi creati ai cittadini – a luglio 2021 ha stipulato con la società CAIA SRL un nuovo contratto di appalto per la gestione delle strisce blu – la cui durata è di tre anni e il compenso da versare nelle casse dell’ente è soltanto il 21,25% su tutti gli introiti incassati. Pertanto – si legge ancora scorrendo il documento di Cambiare Scicli – restano immutati il numero di 245 parcheggi a pagamento a Scicli e 75 a Donnalucata. Inoltre si conferma l’estensione dell’orario delle strisce blu fino alla mezzanotte compreso i festivi per i mesi di luglio e agosto. Così avremo altri tre anni di strisce blu e precisamente fino al 13 luglio 2024 – data di scadenza del contratto di appalto.

Questo – continua Cambiare Scicli – è il regalo che il Sindaco Giannone e la sinistra di Scicli Bene Comune insieme alle liste civiche hanno fatto ai cittadini di Scicli.

Infine – in base al nuovo contratto di appalto – le risultanze del rendiconto del III trimestre 2021 dimostrano che su un totale di incassi di € 72.722 il Comune introita soltanto € 21.202 mentre la società introita € 51.520. Riteniamo quindi profondamente sbagliata la politica di affidare la gestione delle strisce blu in appalto in quanto la maggior parte dei profitti va alle società di gestione.

In conclusione spetta ai cittadini di Scicli ricambiare il regalo mandando a casa tutte le sinistre alle prossime elezioni amministrative. Ci dispiace che gli enormi disagi creati ai cittadini di Scicli – per il numero troppo elevato di strisce blu – si protrarranno fino a luglio 2024″.