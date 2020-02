Scicli – Il re delle truffe ha colpito ancora: Giorgio Covato raggira un modicano

I militari della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto uno sciclitano per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L’indagine dei Carabinieri è partita dalla denuncia di un uomo che si era visto truffato qualche giorno prima a Modica dal giovane sciclitano. Quest’ultimo, spacciandosi per un procacciatore di sponsor per conto di una squadra di calcio, si era fatto consegnare diverse centinaia di Euro dal malcapitato. Il truffato si è accorto di essere stato vittima del raggiro ed ha denunciato il fatto presso la Tenenza dei Carabinieri.

I militari hanno acquisito diverse immagini di sistemi di videosorveglianza ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti.

La truffa era stata compiuta da un sorvegliato speciale di Scicli che era gravato da obbligo di soggiorno nel comune di residenza. All’esito dell’indagine, che è stata possibile grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti gravati dai vari obblighi, peculiarità tipica dell’Arma dei Carabinieri, è stato arrestato fuori flagranza Giorgio Covato, 39 anni, pregiudicato sciclitano. L’uomo è stato associato ai domiciliari in attesa di giudizio a disposizione del PM di turno della Procura di Ragusa.

Covato è oramai un noto truffatore, si è finto in passato magistrato, ma anche poliziotto, finanziere, dipendente del tribunale, ecc.

Un curriculum criminale quello di Giorgio Covato, così lungo da meritarsi la patente di re delle truffe.

In Veneto qualche anno fa era riuscito a “racimolare” 250mila euro con ingegnosi raggiri.

Si è finto magistrato per non pagare il conto di un B&B, ha indossato i panni dell’agente di polizia giudiziaria per raggirare i familiari della sua ex compagna, facendogli intestare finanziamenti da un’agenzia di prestiti.

Prima aveva raggirato modicani e sciclitani: a Modica era stato arrestato in flagranza con la sua compagna del tempo mentre incassava una tranche di un prestito di 100mila euro per acquistare, diceva, una casa all’asta. Un finanziamento che Covato era riuscito ad ottenere spacciandosi per un dipendente comunale e cedendo il quinto del suo finto stipendio. Il suo piano fallì per un soffio: l’agenzia chiamò in municipio per avere delle carte, ma lì nessuno lo conosceva. A casa sua la polizia trovò documenti e timbri intestati al comune di Modica.

Da impiegato a finanziere, Giorgio Covato nel 2014 tenta un altro dei suoi colpi a Siracusa. Girava per i negozi della città siciliana chiedendo una sponsorizzazione di un torneo di calcetto interforze e ovviamente utilizzava i suoi finti gradi per assicurare che la guardia di finanza avrebbe tenuto conto del contributo nei successivi controlli fiscali.

In un residence del Messinese invece ha indossato i panni di un alto dirigente di un’importante azienda petrolifera. Prima di pagare il conto è però sparito.

Ora, nonostante i domiciliari, è tornato a truffare nel suo territorio, con la vecchia formula della sponsorizzazione.