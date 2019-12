Scicli – Torna il Presepe Vivente dell’Istituto Vittorini (San Nicolò)

Anche quest’anno torna il Presepe Vivente realizzato dagli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Vittorini (nel plesso di San Nicolò).

Una iniziativa, giunta alla seconda edizione, finalizzata a far conoscere e vivere ai bambini le tradizioni, non solo religiose, ma anche legate agli antichi mestieri della civiltà rurale in Sicilia, le attività contadine, l’artigianato locale e così via.

Nel Presepe, realizzato grazie al lavoro degli insegnanti e alla preziosa collaborazione dei genitori, sarà possibile trovare le figure tradizionali, ma, appunto, con un occhio di riguardo alle tradizioni locali: il contadino che si avvia al campo, il falegname pialla il legno mentre il ‘’ cannistraru ‘’ si cimenta nell’ arte di intrecciare i vimini; il panettiere che si gode il brillare del suo forno a legna; il mercato con le sue voci e le sue primizie; le lavandaie che portano i panni al fiume; le tessitrici chine sui telai.

Accanto alle figure del passato non mancheranno i personaggi tradizionali del presepe, come i pastori e naturalmente i Re Magi.

Il Presepe Vivente del plesso di San Nicolò sarà aperto a tutti nei giorni 18 e 19 dicembre dalle ore 18 alle ore 20.