Scicli – Presenze record per il “Gioia”, un’altra Pasqua da incorniciare

Scicli, una delle gemme del barocco siciliano, ha vissuto una Pasqua straordinaria, caratterizzata da un’affluenza record di visitatori. L’Uomo vivo, “U Gioia”, ancora una volta si è confermata una delle feste più belle della Sicilia. Questa celebrazione, che unisce le tradizioni religiose a quelle culturali e folkloristiche, ha attirato turisti da ogni angolo d’Italia e non solo, testimoniando l’attrattiva e il fascino di Scicli.

Emozionante come sempre anche se poco “spettacolare” l’uscita della statua del Cristo Risorto dalla Chiesa di Santa Maria La Nova, prevista per le ore 13, ma avvenuta anche quest’anno in netto ritardo. Le troppe persone che attendono l’uscita del Simulacro sul Sagrato non consente ai portatori di potersi muovere liberamente e senza rischi. Questo rende meno spettacolare il momento. La processione ha fatto poi sosta davanti all’abitazione di Piero Di Rosa, scomparso improvvisamente e prematuramente due mesi fa: la giovanissima figlia Aurora ha posizionato sulla bara del Cristo Risorto una composizione floreale a forma dell’amato strumento musicale che il papà Piero suonava, anche nella Banda Musicale Cittadina (il video lo trovate sui nostri canali social).

Nel pomeriggio l’Uomo Vivo posizionato su un carrello ha attraversato le principali vie della città arrivando sino al quartiere Jungi.

La processione serale è stata anticipata dal concerto della Women Orchestra, sul Sagrato della Chiesa della Consolazione, e dal video mapping, proiettato sulla Chiesa del Carmine e sui palazzi di Piazza Busacca, appuntamento che ha aggiunto un ulteriore tocco di magia alla serata, trasformando le architetture barocche in un palcoscenico di colori e luci a tema “Gioia”.

Poi la traslazione dalla Chiesa del Carmine a quella di Santa Maria La Nova del “Gioia”, portato a spalla da centinaia di portatori. Purtroppo spesso la banda musicale e il Simulacro sono rimasti “intrappolati” tra le migliaia di persone presenti, che affollavano le strade al passaggio della processione. Poco dopo le ore 3 di stamattina, il Gioia è ritornato a Santa Maria La Nova, in Chiesa.

Tra i volti noti che hanno celebrato la Pasqua a Scicli anche Vinicio Capossela, che ha postato sui suoi canali social un video della festa. L’Artista, lo ricordiamo, ha scritto il brano L’Uomo Vivo-Inno alla Gioia, dedicato proprio alla festa sciclitana. Il suo post ha ovviamente attirato l’attenzione di moltissimi fan.

Pasqua a Scicli non è solo un momento di fede, ma anche una festa di comunità e cultura, capace di attrarre e affascinare. La città si conferma così non solo come un luogo ricco di storia, ma anche come un polo attrattivo per eventi culturali di grande spessore.