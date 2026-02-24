Scicli – Papera a spasso, in centro
Una papera per le strade di Scicli. Ieri sera l’animale ha deciso di fare una passeggiata in centro, tra le vie Isonzo, Veneto, Monte Santo e limitrofe.
L’amica piumata si aggirava tra marciapiedi e strada, come fosse già abituata a fare.
La vicenda ha suscitato curiosità ma anche un po’ di apprensione tra residenti e passanti, che temevano per un possibile incidente.
Per fortuna la paperetta sarebbe poi riuscita a ritrovare la “dritta via che era smarrita”.