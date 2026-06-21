Scicli – Nei luoghi di Montalbano guidati dalla voce di Cesare Bocci | Il Sud-Est della Sicilia si racconta in podcast su Loquis









L’attore Cesare Bocci è tornato a Scicli nella Vigata del Commissario Montalbano e nel set cinematografico e sito culturale in cui è ambientato il commissariato di Vigata. A sette anni dall’ultimo ciak.

L’occasione è stata data dalla presentazione del nuovo canale promosso dal GAL Terra Barocca che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina attraverso itinerari dedicati a cultura, enogastronomia, paesaggio e ai luoghi simbolo del Commissario figlio della penna di Andrea Camilleri.

È stato presentato ieri mattina presso il MACc di Scicli il nuovo progetto di narrazione sonora dedicato alla destinazione Enjoy Barocco – South East Sicily, promosso dal GAL Terra Barocca e realizzato in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati.

I podcast sono disponibili attraverso il portale ufficiale www.enjoybarocco.com, e integra i contenuti audio con informazioni turistiche, itinerari, esperienze e strumenti digitali dedicati ai visitatori. Parallelamente, i contenuti sono fruibili anche sulla piattaforma Loquis, partner tecnologico del progetto.

Nell’occasione Cesare Bocci ha visitato la mostra “Giorgio de Chirico Il sole della Metafisica” in corso al Museo d’arte Contemporanea del Carmine di Scicli.

All’incontro hanno preso parte Maria Monisteri, presidente del GAL Terra Barocca, Mario Marino, sindaco di Scicli, Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, Salvatore Occhipinti, direttore del GAL Terra Barocca, Cristian Iovino, direttore commerciale di Loquis, Carmelo Arezzo, presidente della Fondazione Cesare Zipelli di Baps e Marco Platania, docente dell’Università di Catania e coordinatore dell’Osservatorio per lo sviluppo locale.

Il canale podcast rappresenta un ulteriore tassello di questo ecosistema e raccoglie complessivamente 56 contenuti audio geolocalizzati pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del territorio attraverso itinerari tematici che intrecciano storia, architettura, produzioni locali, paesaggi e memoria collettiva.

Uno degli elementi distintivi del progetto è l’itinerario dedicato ai luoghi de Il Commissario Montalbano, composto da dieci podcast che accompagnano gli ascoltatori alla scoperta delle location rese celebri dalla serie televisiva tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Il percorso attraversa luoghi iconici come Punta Secca, con la celebre casa affacciata sul mare del Commissario, il Commissariato ospitato nel Municipio di Scicli, la Fornace di Punta Pisciotto a Sampieri – diventata nell’immaginario collettivo la “Mannara” – fino ai vicoli e alle piazze di Ragusa Ibla, Modica e Ispica.

A guidare il viaggio è proprio la voce di Cesare Bocci, iconico interprete di Mimì Augello nella serie televisiva, che accompagna gli ascoltatori in un racconto che intreccia cinema, letteratura e territorio, restituendo tutta la forza evocativa di un immaginario capace ancora oggi di attrarre visitatori da tutto il mondo. I testi dell’itinerario sono firmati dall’autore Vincenzo Cammarata, che ricostruisce i luoghi simbolo della serie intrecciando racconto cinematografico, memoria letteraria e identità locale.

Accanto al percorso dedicato a Montalbano, il canale propone altri 46 contenuti che raccontano il Sud Est della Sicilia attraverso diverse chiavi di lettura. I podcast, scritti e narrati da Giuliana Piazzese, accompagnano infatti cittadini e visitatori tra le città barocche patrimonio Unesco, le eccellenze enogastronomiche del territorio e i paesaggi naturali che caratterizzano quest’area della Sicilia.

L’amministrazione comunale di Scicli ringrazia la Conad di Donnalucata di Gentile per il prelibato buffet e le dolcerie Andrea Giannone ed Elio per i dolci offerti agli ospiti. La Polizia locale di Scicli ha reso un servizio impeccabile per garantire la massima agibilità dei siti culturali agli ospiti della città.







