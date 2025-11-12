Scicli – “Matite Felici”: la Casa delle Donne dona materiale scolastico alla scuola Don Milani









La Casa delle Donne di Scicli ha realizzato un significativo gesto di solidarietà con la donazione di materiale scolastico e didattico a cinque alunne e alunni della scuola Don Milani.

L’iniziativa rientra nella campagna “Matite Felici”, promossa dalla Casa delle Donne per sostenere le famiglie del territorio e garantire a tutti i bambini e le bambine le stesse opportunità di apprendimento e crescita.

La donazione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con Ergon Spa, che ha aderito con entusiasmo al progetto, offrendo un importante contributo di materiale scolastico.

“Con Matite Felici vogliamo lanciare un messaggio concreto di vicinanza e attenzione verso i più piccoli – afferma Melania Carrubba, presidente della Casa delle Donne –. Crediamo che il diritto allo studio debba essere accessibile a tutte e tutti, e che anche un semplice quaderno o una matita possano diventare strumenti di fiducia, dignità e speranza. Ringraziamo Ergon Sicilia per la sensibilità e la generosità dimostrate nel condividere i valori di questa iniziativa.”

Con questa azione, la Casa delle Donne rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà, della parità di opportunità e del sostegno educativo, promuovendo una rete di collaborazione tra istituzioni, aziende e associazioni del territorio.







