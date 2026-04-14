Scicli – Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri sono tornati a “Vigata” | Le foto









Qualche giorno di vacanza in Sicilia per una delle coppie più amate in Italia: Luca Zingaretti e Luisa Ranieri.

Taormina e Scicli i posti dove hanno trascorso giornate in relax.

Tra scorci mozzafiato, mare cristallino e atmosfere senza tempo, Luca Zingaretti e la moglie hanno condiviso sui social alcuni momenti della loro fuga in Sicilia, regalando ai fan immagini di serenità e complicità.

“Dopo 7 anni sono tornato a Scicli e sono andato a vedere il “Commissariato di Vigata”, della serie “Il Commissario Montalbano” per sostenere la cooperativa Agire, che si occupa anche di inclusione sociale. Rivedere il Set è stato bello ed emozionante soprattutto quando ho trovato tra le carte della scrivania i fogli delle scene con ancora i miei appunti”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’attore.

I due attori ieri hanno rivissuto alcuni momenti delle riprese di “Montalbano”. Per 20 anni Luca Zingaretti è stato il Commissario di Vigata, Luisa Ranieri in più di una occasione era stata già a Scicli durante la registrazione di alcuni episodi, nel 2012 assieme alla figlia Emma, che aveva ancora pochi mesi.

Ricordiamo il loro legame “speciale” con la Sicilia e in particolare con la provincia di Ragusa: il 23 giugno del 2012 si sono uniti in matrimonio scegliendo come location il Castello di Donnafugata. A celebrare le nozze, l’allora sindaco di Ragusa, Nello Dipasquale.

Qui di seguito le recenti foto, più in basso alcune dal nostro archivio







