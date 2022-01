Scicli – Lima (100Passi): “Nessuna decisione su elezioni. Lavoriamo per unità progressista e civica”

“Sforzarsi per far emergere le ragioni dell’unità tra forze progressiste e civiche. Questo è l’impegno della rete 100passi in Sicilia, quindi anche a Scicli. L’auspicio è che si possa trovare un terreno comune di dialogo per non consegnare alle destre l’importante centro del ragusano.” Lo dichiara Sergio Lima a nome del Movimento regionale i 100Passi in merito al dibattito sulle prossime elezioni amministrative a Scicli.

Lima aggiunge: “La collaborazione fattiva tra le esperienza di civismo avanzato e le forze politiche è ciò che ha consentito alle ultime elezioni amministrative in Sicilia successi importanti. Questo rimane per i 100Passi l’impegno costante e il punto di riferimento a tutti i livelli. 100passi non è e non vuole essere un partito ma uno spazio politico condiviso e plurale di partecipazione, pertanto partecipa alle sfide elettorali solo dove si creano condizioni di unità. Condizioni che ad oggi a Scicli non sembrano esserci. Nei prossimi giorni ci faremo carico di organizzare un incontro tra le variegate anime che hanno costruito lo spazio politico dei 100passi nel ragusano per provare, ancora, a trovare soluzioni che consentano di costruire un’offerta politica unitaria e vincente. Fino a quel momento nessuna decisione o dichiarazione potrà impegnare o essere avallata dal movimento che si riconosce nella sfida lanciata da Claudio Fava per la presidenza della regione”.