Scicli – Le majorettes compiono 40 anni | Le foto storiche del gruppo

Il “gruppo majorettes città di Scicli” ha festeggiato i 40 anni dalla fondazione.

Una reunion si è tenuta qualche sera fa, erano presenti le prime iscritte alla società in quell’orami lontano 1982: 22 ragazze capitanate dall’insegnante Liliana Grimaldi.

Negli anni ’90 dopo uno stop di qualche anno nasce il Twirling Club Scicli, che tanti podi ha portato in città.

Alle porte del 2000 arriva per la società l’iscrizione alla Federazione Twirling, affiliata al Coni. Al timone sempre Liliana Grimaldi.

Il Twirling Club Scicli è anche una bella storia familiare: sarà infatti Malvina a ricevere il “bastone” dalla mamma Liliana e a portare avanti l’attività sportiva.

“La prima sfilata delle Majorettes è stata in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe a Donnalucata. Dopo un anno di attività eravamo circa 60 majorettes – ricorda Liliana Grimaldi -. Arrivavano inviti a partecipare alle diverse feste che si svolgevano in città. Negli anni a seguire – racconta ancora l’Insegnante – sono arrivati anche inviti per effettuare spettacoli e sfilate in molti Comuni della Sicilia. Tanti bei ricordi, anche quelli legati alla partecipazione alle varie competizioni”.