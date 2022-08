Scicli – Largo Gramsci, la risposta delle Forze dell’ordine non è tardata ad arrivare

Due pattuglie dei carabinieri in piazza e controlli a tappeto. È arrivata immediata la risposta delle forze dell’ordine alle preoccupazioni espresse in questi giorni dai residenti che vivono nei dintorni di piazza Italia e che evidenziano una serie di criticità e disagi a partire dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Già giovedì sera due pattuglie dei carabinieri erano ferme nella zona bassa della piazza (in via Largo Gramsci, segnalata come la zona più soggetta a questi fenomeni) e diverse persone sono state sottoposte a controllo. Solo un segnale? Assolutamente no. Dalla Compagnia di Modica fanno sapere che c’è lo specifico intento di intensificare i controlli nel territorio con un’ azione costante e sistemica volta a prevenire e reprimere ogni forma di reato.

Parallelamente all’attività delle forze dell’ordine ci sarà un’azione di programmazione, da parte dell’amministrazione, per la riqualificazione del luogo. L’obiettivo è quello di rendere piazza Italia sempre più appetibile e agli imprenditori e ai cittadini onesti, questo allontanerà in maniera del tutto naturale chi bivacca o delinque. Di questo si parlerà anche nell’incontro che si terrà il prossimo martedì al Comune tra l’amministrazione e i componenti del Comitato Largo Gramsci che metteranno sul tavolo una serie di problematiche denunciate ormai da tempo dai residenti della parte bassa di piazza Italia.









«Martedì prossimo- ha dichiarato il sindaco di Scicli, Mario Marino – ci confronteremo con i componenti del Comitato per affrontare in maniera seria e concerta questa problematica. A nome dell’amministrazione che rappresento voglio anche ringraziare le forze dell’ordine ed in particolare l’Arma dei Carabinieri che, recependo le preoccupazioni dei cittadini, hanno dato un segnale importante con la loro presenza. Dal nostro canto, invece, programmeremo delle iniziative per riqualificare la zona di Largo Gramsci al fine di renderla più vivibile. I residenti dovranno tornare a stare tranquilli e le famiglie, con i loro bambini, dovranno ritornare a frequentare con la massima serenità la bambinopoli di piazza Italia. Insomma, la parte sana della città deve riprendersi lo spazio che gli appartiene e noi, come amministrazione, lavoreremo perché questo accada al più presto. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità»

Articolo di Carmelo Riccotti La Rocca pubblicato su “La Sicilia”