“Scicli – La Porta della Luce (U Gioia)”, un brano che nasce da un sentimento profondo, sincero, pulito: per Francesca









Ci sono momenti in cui il cuore sente il bisogno di parlare alla propria città.

“Scicli – La Porta della Luce (U Gioia)” è un brano che nasce da un sentimento profondo, sincero, pulito. Nasce dall’amore per Scicli, per il Cristo Risorto, per la nostra fede, per il nostro Gioia. Senza secondi fini, senza altro interesse se non quello di donare qualcosa di vero, qualcosa che resti.

Per me questo progetto ha anche un significato ancora più intimo e speciale, perché è dedicato a mia sorella Francesca (deceduta a causa di un incidente stradale n.d.r.), che porto nel cuore con amore immenso.

Dopo oltre trent’anni di lavoro nel mondo dello spettacolo, ho sentito il desiderio di regalare alla mia città delle parole semplici, ma cariche di emozione, trasformandole in musica perché potessero arrivare al cuore della gente.

Per realizzare tutto questo, ho avuto accanto persone straordinarie, che ringrazio con affetto e gratitudine profonda.

Un grazie di vero cuore a Marcello Prati, produttore discografico di grande esperienza, che ha scritto per noi il brano “Scicli – La Porta della Luce (U Gioia)” e che, con sensibilità, passione e nuove tecnologie, lo ha realizzato in studio donandogli anima e forza.

Grazie a Nadia Dolce, che con la sua voce splendida, intensa e sincera ha dato vita a queste parole con grande generosità e partecipazione.

Grazie anche a Giampaolo De Cesare, che ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto con amicizia e presenza concreta.

E grazie a tutti voi, alla nostra gente, alla nostra città, per l’affetto immenso con cui avete accolto questo brano. Vedere e sentire l’emozione che ha suscitato è stata una gioia vera, una di quelle che restano dentro.

Sarà per noi un vero piacere presentarvi il 29 aprile durante Live Show su VR Sicilia, canale 14, la nostra cara amica Nadia.

Con il cuore, per Scicli

Con la fede, per il nostro Gioia

Con amore, per tutti voi

Giuseppe Stornello







