Scicli – Judo, il campione azzurro Vincenzo Pelligra conclude il Campionato del Mondo al 7° posto

Si è svolta la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di judo 2021, al Geopalace di Olbia.

Gli atleti più forti del Mondo si ritrovano in questi giorni in Sardegna: Scicli presente con Vincenzo Pelligra, il 18enne della Koizumi.

Purtroppo nonostante le prime due vittorie Vincenzo oggi non è riuscito ad andare oltre ai quarti. Conclude il suo primo Campionato del Mondo con un prestigioso 7° posto.

Bene comunque per l’Italia, dopo lo splendido tris di medaglie tutte al femminile nel primo giorno, può sorridere anche nel day-2 grazie al bronzo conquistato da Luigi Centracchio nella categoria fino a 73 kg.

Il 19enne molisano ha portato a casa la prima medaglia mondiale della carriera, regalando al settore maschile azzurro il primo podio della manifestazione.

Anche Centracchio si è dovuto arrendere ai quarti al grande favorito rumeno Adrian Sulca (futuro vincitore del torneo) per ippon, riuscendo poi a farsi strada nel tabellone di ripescaggio fino alla medaglia di bronzo con due vittorie per hansoku make sul brasiliano Gabriel Falcao (triplo shido) e sul temibile francese Joan-Benjamin Gaba (squalificato per una tecnica illegale), che in precedenza aveva sconfitto ai quarti l’azzurrino Vincenzo Pelligra.