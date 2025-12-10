Scicli – “Il Tempo del Brancati-I 45 Anni del Movimento Culturale”: due appuntamenti il 13 e 14 dicembre









Sabato 13 alle ore 18,30 un convegno che vede come relatori il prof. Paolo Nifosì, il prof. Gaetano Magro, la prof.ssa Lucia Nifosì. Si tiene presso la Chiesa di Santa Teresa, in Via Mormina Penna.

Domenica 14 alle ore 18,30 “I Manifesti storici del Brancati”, in mostra nella sede del Caffè Letterario, in via Aleardi n.18.

L’ingresso e la partecipazione ai due eventi sono estesi a tutta la cittadinanza. Ma anche ai tanti amici che da ogni parte della Sicilia hanno seguito le manifestazioni dell’Associazione.

Si ricorda che Primo Presidente del “Brancati” fu il M° Piero Guccione. Nel Direttivo di allora anche Franco Sarnari, Giuseppe Lonatica, Antonino Giavatto, Marisa Carbone.

Nacque con lo scopo di:









-essere protagonista di iniziative per la crescita democratica e culturale della città;

– estendere attività culturali e forme consortili a circoli e altre organizzazioni democratiche;

-avanzare e realizzare progetti d’arte e incontri letterari;

-proporre adeguati progetti culturali relativi alla salvaguardia dei beni monumentali e naturalistici nel territorio.

Negli anni ha svolto un’attività intensa in rapporto ai temi dell’attualità sociale, artistica (con Mostre di artisti locali e nazionali). Ha organizzato concerti di musica classica, convegni cui hanno partecipato relatori di importanza nazionale. Ne sono stati Presidenti: docenti, artisti, liberi professionisti, come Giuseppe Nifosì, Carmelo Candiano, Gemma Battaglia, Gaetano Mormina, e tanti altri.

Nel “Brancati” è nata la cosiddetta “Scuola di Scicli” (ne parlò per primo Renato Guttuso), universalmente conosciuta come “Gruppo di Scicli”. Tutti gli artisti che ne facevano parte sono diventati nel tempo maestri nella pittura nazionale e internazionale.

Negli anni più recenti l’organizzazione di Incontri culturali dal titolo “Conversazioni a Scicli” con la presenza di scrittori e giornalisti di testate nazionali, nei luoghi del centro storico cittadino.

Attualmente fanno parte del gruppo direttivo: il prof. Paolo Nifosì, la prof.ssa Tina Causarano, la prof. Giovanna Occhipinti, il giornalista Franco Causarano, il dott. Mario Benenati, il prof. Giuseppe Pitrolo.

L’attuale presidente è la prof.ssa Rita Vicari