Scicli – I 60 anni “suonati” di Peppe Stornello: la festa a Villa Criscione | Le foto
- 24 Novembre 2025 - 15:21
- 0
Ieri sera Villa Criscione a Ragusa si è trasformata in un luogo di festa e allegria per celebrare i 60 anni (compiuti il 18 novembre scorso) dell’imprenditore sciclitano Peppe Stornello, una figura di spicco in tutta la Sicilia nel settore service audio e sound designer.
L’evento, ha visto la partecipazione di numerosi amici e parenti, ma anche volti noti dello spettacolo siciliano come Carlo Kaneba, Mariuccia Cannata, Carmelo Caccamo, Rosario Bella con Loredana Scalia, Andrea Barone, Cristiano Di Stefano, l’impresario Salvatore Tolomeo e altri artisti, musicisti che hanno voluto condividere questo importante traguardo con Peppe Stornello.
Tra gli invitati anche gli ex speaker e Dj della storica emittente radiofonica Radio Mondo Centrale, Giovanni Giannone, Mimmo Miceli, ZisaDj, di cui Stornello era editore. Sono stati così ripercorsi oltre 40 anni di storia della radio, della tv e dello show siciliano.
L’imprenditore, noto per il suo contributo nel settore audio, ha ricevuto numerosi attestati di affetto, testimonianza del suo impatto e della stima che nutre la comunità e il mondo dello spettacolo. La festa si è conclusa con balli e momenti di allegria, lasciando tutti con il sorriso e l’augurio di altri anni di successo e felicità.
La serata è stata animata da Alex Floridia (Alex Animazione).
A Stornello gli auguri dalla redazione di NoveTV.
Qui di seguito alcune foto dell’evento