Scicli – Giornata Regionale dei Cammini 2025, domenica 26 ottobre la seconda tappa del Cammino Costiero delle Due Torri
- 24 Ottobre 2025 - 19:19
- 0
In occasione della Giornata Regionale dei Cammini in programma domenica 26 ottobre prossimo, la Sicilia del Sud est ospita la seconda tappa del Cammino Costiero delle Due Torri.
Un Cammino che attraversa la costa dei territori dei tre comuni UNESCO più a sud dell’Europa Continentale, Ragusa, Modica e Scicli.
Il Cammino prende il nome dalla Torre Mazzarelli, nel cuore di Marina di Ragusa, e dalla Torre Cabrera, che si erge dal mare di Pozzallo.
La tappa proposta questa domenica copre la distanza di 6,5 km fra Donnalucata e Cava d’Aliga, ambedue frazioni marinare di Scicli.
Una distesa di finissima sabbia che ai nostri climi è percorribile in tutte le stagioni dell’anno, anche per la presenza di più punti di appoggio rappresentati da bar e ristoranti, campeggi, chioschi, lidi balneari.
Appuntamento alle 9 a Donnalucata, presso la fermata del bus (di fronte alla pescheria) e arrivo stimato sul lungomare di Cava d’Aliga intorno alle 13. Utili 2litri di acqua e uno spuntino, sneakers ai piedi.
Rientro in automobile, curato dalla Pro Loco. Il servizio auto è previsto da Cava d’Aliga a Donnalucata, NON è previsto un servizio da punti intermedi del percorso.
Ospite d’onore Giuseppe “COWA” Borrelli, che nei giorni scorsi ha collaudato in completa autonomia il cammino costiero Donnalucata – Avola.
Con la partecipazione straordinaria del Teatro OfficinOff di Scicli.