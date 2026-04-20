Scicli – Finanziata la messa in sicurezza di tre torrenti
- 20 Aprile 2026 - 6:52
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È stato finanziato un intervento da 500.000 euro per la messa in sicurezza delle aste fluviali del Torrente Corvo, a ridosso della via Valdo a Cava d’Aliga, del Torrente Currumeli a Donnalucata e del Torrente San Marco alle porte di Scicli venendo da Sampieri.
Il finanziamento, disposto dalla Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, diretto dall’ing. Carmelo
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