Scicli – E’ morto a Gorizia il prof. Bruno Occhipinti

Si è spento ieri a Gorizia il professor Bruno Occhipinti, noto in città per essere stato docente di matematica, ma anche presidente della Società Libertas Scicli, consigliere comunale, dal 2007 assessore nella giunta guidata da Bartolomeo Falla. Occhipinti aveva 75 anni, da qualche tempo lottava contro una brutta malattia.

Da diversi anni aveva lasciato l’abitazione di Via Gardenia, al Villaggio Jungi di Scicli, per trasferirsi a Gorizia. Qui si terrà l’ultimo saluto e poi la Cremazione. Le ceneri arriveranno poi a Scicli dove si terrà una cerimonia funebre.

Sono centinaia i messagi di cordoglio lasciati sui social, abbiamo scelto di riportare quello del giornalista Bartolo Lorefice:

Apprendo, con grande dolore, la notizia della prematura scomparso del mio amico Bruno Occhipinti.

Alle scuole medie, anche se non era mia professore, percepivo la sua autorevolezza bonaria. Qualche anno più avanti, quando diventammo colleghi di giunta, ho avuto modi di scoprire che era un burbero in purezza che, dietro l’apparenza tutta d’un pezzo, nascondeva un cuore d’oro e una sensibilità politica rara. Un uomo perbene, con cui ho amministrato condividendo una visione di una politica mette al centro le persone e i loro bisogni, preoccupandosi di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più fragili. Lui, insieme ad altre ed altri, incarnava la componente cattolico-democratica di quel progetto amministrativo. Io, poco più che ventenne, insieme ad altri, incarnavo l’anima più “radicale”. Ma questo non ci ha impedito di individuare il comune terreno valoriale che ci univa, sempre nel rispetto delle differenze e valorizzando i punti di contatto. Lo stimavo molto, anche lui ebbe modo di manifestarmi la sua immeritata stima nei miei confronti.

Ciao Professore, grazie di tutto. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Sono sicuro che state percependo il forte abbraccio virtuale che in queste ore vi arriva da Scicli.