Scicli – Donnalucata ha ospitato la prima prova Ranking valevole per il campionato FIV 2026 per le categorie ILCA 4 ed ILCA 6









Sabato 18 e domenica 19 il porto di Donnalucata ha ospitato la prima prova Ranking valevole per il campionato FIV 2026 per le categorie ILCA 4 ed ILCA 6 (imbarcazione a vela monoposto n.d.r).

L’evento organizzato dal Circolo Velico Kaucana ed ospitato dal Circolo Nautico Donnalucata e dal Circolo Velico Donnalucata ha visto la partecipazione di 59 Laser fra le categorie 4 e 6 con team provenienti da tutta la Sicilia.

“Abbiamo subito accolto la proposta pervenuta dal Sindaco Mario Marino e dall’ Ass. del Comune di Scicli Vincenzo Giannone nonché dal Presidente del Circolo Velico Kaucana Nunzio Miceli di ospitare l’evento, per il quale, il Circolo Nautico Donnalucata ha messo a disposizione luoghi e logistica operativa – riferisce Fabrizio Iurato Presidente dell’associazione -.

Adesso il porto di Donnalucata è tornato pienamente fruibile ed è in grado di ospitare anche manifestazioni sportive di elevato spessore, per questo è doveroso ringraziare pubblicamente sia l’On. Ignazio Abbate per l’elevato impegno e la sensibilità mostrata nei confronti di tutta l’utenza portuale e della collettività, per l’ottenimento in tempi brevissimi di un finanziamento regionale che ha consentito il dragaggio del porto come non si faceva da anni, sia, per altro verso, l’amministrazione comunale per aver curato la parte inerente l’avvio dell’opera e l’esecuzione dei lavori. Auspico – aggiunge Iurato -, che a breve l’ordinanza di inagibilità per bassi fondali possa essere definitivamente revocata dagli enti preposti a seguito del completamento dell’opera.

Mi auguro – conclude Iurato – che la sinergia e collaborazione instauratasi con le amministrazioni, a tutti i livelli, possa consentire una definitiva sistemazione del porto che eviti l’ingresso della poseidonia durante i mesi invernali”.







