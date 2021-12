Scicli – Dal 26 Dicembre “Christmas Spectacular Show”, lo spettacolo di Natale fuori dal “Comune” | Nativity, storia del Presepe che vola, danza, canta, suona, racconta

Domenica 26 Dicembre, Santo Stefano, a Scicli arriva il Christmas Spectacular Show, lo spettacolo di Natale fuori dal “Comune”.

Una “tre” giorni di iniziative capaci di trasformare “il Cuore Monumental-Nobiliare della Città” in una piccola “Christmas Square”. Piazze-slarghi-vie-monumenti, palazzi, incrociano ed ospitano gli eventi d’arte programmati che raccontano e accarezzano il “Natale in Tour”. Le location scelte e le performance artistiche previste, condurranno “liberamente”, i turisti, visitatori, spettatori, in un percorso Storico, Culturale, Folkloristico, di Tradizione (firmando inequivocabilmente, anche la nostra “identità Siciliana”).

“Christmas Spectacular Show” inizia la mattina di Domenica 26 Dicembre ore 11:00 presso la stupenda Chiesa di San Giovanni, via Francesco Mormino Penna, con il leitmotive “Unesco, E lucean le Stelle”, che vedrà esibirsi due musicisti, fuoriclasse, i M.stri Giorgio Cannizzaro & Salvatore Cocciro in un concerto dal titolo “Virtuous Duet – Nuovo Cinema Paradiso”. Un repertorio coinvolgente, standard internazionale, con naturali riferimenti alla grande musica Sacra, nonché Natalizia.

Sempre domenica 26 dicembre, con inizio ore 18:00, spazio-area prospiciente il Municipio di Scicli “prende il via” “Nativity, storia del Presepe che Vola, Danza, Canta, Suona, Racconta. Da un’idea e regia che “si ispira” alle Grandi produzioni “Radio City Music Hall – New York, Broadway Style”, Nativity è stato pensato e progettato in “Interactive Musical”. Un’esplosione di tessuti ed abiti appositamente creati che si potranno apprezzare durante il “Cammino dei “Magi”, in direzione della Capanna del “Re dei Re”, scenograficamente creata, ricostruita, davanti al Comune di Scicli, che ospiterà l’intero spettacolo “Nativity”, storia del Presepe che vola….









Particolari le coreografie Danza, Classica, Modern, Contemporanea, Jazz e l’interazione con (novità assoluta), gli “specialisti della Ginnastica Aerea con tessuti e cerchio”, ed ancora la Danza Acrobatica, i Mimi, Trampolieri, gli Artisti del Fuoco. Interventi canori legati alle belle “voci d’opera”, interpreti, selezionati non a caso, dall’universo “canoro-operistico”, Pop e della musica “live” strumentale elitaria, virtuosa. Immancabili le figure dei Re Maggi, Gregge, Pastori, l’arrivo di Babbo Natale con la sua Magica slitta e “le Renne”. Un Appuntamento ed un programma Natalizio, tra i più importanti in assoluto, a Scicli ed in Provincia.

Lunedì 27 dicembre, scatta una Scicli da fotografare, da ricordare, da godere, infatti sarà di scena un atleta, un ginnasta, danzatore dell’aria, particolarissimo, Salvo Guagliardo, con le sue performance di “Danza Aerea” dal titolo Visioni dal Ponte e Verso la Stella. Un momento artistico elitario che si terrà nell’area “ponticello di Via Aleardi-Via Caneva”, con uno scenario, una scenografia, ed una performance, forse unici in Sicilia. Appuntamento a partire dalle ore 18. Sempre Lunedi, dalle ore 20 area lato Chiesa del Carmine, il Barocco incontra la grande musica planetaria con un omaggio al grande M.stro Ennio Morricone.

Martedì 28 Dicembre appuntamento con il virtuosismo, sarà di scena il M.stro Daniela Ricca, violinista di indiscusso talento, ad esibirsi con un programma che da Walt Disney (con l’ausilio di video Immagini appositamente dedicate anche ai più piccoli), viaggerà sulle note di alcune tra le più belle, indimenticabili, storiche, colonne sonore. Si andrà da Pirati dei Caraibi a Palladio a La Vita è Bella, a I sogni son desideri. Un appuntamento con la musica internazionale, dalle ore 18,30, slargo Chiesa di San Michele, via F. M. Penna.