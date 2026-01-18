Scicli – Commemorazione carabinieri Garofalo e Fava, quest’anno il 19 gennaio









Sono passati 32 anni da quella maledetta sera del 18 gennaio 1994, quando a Palmi venivano trucidati i carabinieri Vincenzo Garofalo (sciclitano) e Antonino Fava. Domani, lunedì 19 gennaio a Donnalucata la commemorazione del 32esimo anniversario della morte dei due carabinieri uccisi dalla ‘Ndrangheta. Il raduno è previsto sul sagrato della chiesa Santa Caterina da Siena alle ore 10:00.

Durante un servizio esterno, in prossimità del chilometro 420 della A2 Salerno Reggio Calabria, gli appuntati scelti Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, effettivi all’aliquota radiomobile della compagnia di Palmi, insospettiti da un’auto, si avvicinarono per effettuare un controllo.

Fu allora che dalla vettura vennero sparati numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei militari che furono feriti mortalmente. Le successive indagini consentirono di ricondurre l’agguato a una strategia criminale, propria delle cosche di ‘ndrangheta calabrese e di mafia siciliana, che negli anni ’90 fu particolarmente aggressiva nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti.

Lunedì mattina la commemorazione del loro sacrificio.







