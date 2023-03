Scicli – Bus navetta gratis in occasione della Cavalcata

La cavalcata di San Giuseppe di Scicli sarà occasione, oggi, sabato 18 marzo, di presenza di migliaia di persone provenienti da tutta la Sicilia, e non solo.

L’ufficio turismo del Comune ha contezza di molti autobus di turisti che approderanno a Scicli per la festa e questo induce l’amministrazione comunale a fare una raccomandazione agli automobilisti e a quanti risiedono a Scicli: limitare al minimo l’uso delle auto.

L’invito è a lasciare l’auto a casa sia sabato pomeriggio in occasione della cavalcata, che domenica pomeriggio, in occasione della processione con la statua del Santo.

A questo proposito il Comune ribadisce che è stato allestito un servizio bus navetta da contrada Zagarone, in via Ignazio Emmolo al quartiere Jungi, dove è possibile parcheggiare comodamente le auto e raggiungere il centro storico in autobus.

Il servizio di bus navetta funzionerà sabato 18 marzo, dalle ore 16 alle 24, con percorso dal parcheggio di contrada Zagarone a corso Garibaldi (fermata del bus) e viceversa. Il servizio sarà gratuito.