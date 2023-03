Scicli – Brillante laurea in fisica del ricercatore Aldo Zapparata, la soddisfazione del Direttore dell’Osservatorio di Campo Catino

Il Direttore e tutto lo staff dell’Osservatorio di Campo Catino, si legge nel sito ufficiale dell’Osservatorio Astronomico campocatinobservatory, esprimono soddisfazione per il conseguimento della laurea in fisica del più giovane ricercatore della Specola ernica.

Giovedi 23 marzo, presso la Facoltà di Fisica de La Sapienza, Aldo Zapparata ha raggiunto il traguardo della laurea triennale, con indirizzo astrofisico, discutendo la tesi: “Stima sperimentale della costante di Hubble e dell’età dell’Universo”.

Il lavoro, realizzato interamente con i telescopi dell’OACC (ivi ricompreso il CAO ubicato in Cile), è da considerarsi una “prima volta”, in campo internazionale, se si considera che mai erano stati usati strumenti inferiori alla classe del metro di apertura, per giunta in dotazione ad un Osservatorio non professionale, per determinare il valore di questo importante parametro sul quale si sono cimentate generazioni di astronomi con l’impiego di telescopi di alto livello prestazionale.

Per le misure del “redshift” (il famoso spostamento delle righe spettrali verso il rosso, indizio dell’espansione dell’Universo) è stato utilizzato il nuovo spettroscopio “Sheliyak Lhires III” in alta risoluzione, reperito grazie ai fondi per la ricerca erogati dalla Regione Lazio per l’Osservatorio di Campo Catino.

Relatore della tesi il Prof. Elio Stefano Battistelli, correlatore il Dr. Giovanni Isopi e relatore esterno il Direttore Mario Di Sora.

Aldo, giovane sciclitano, ormai stabilmente in forza nello staff di Campo Catino, proseguirà il completamento degli studi, con il biennio di corso che porterà alla laurea magistrale, continuando ad assicurare il suo prezioso contributo alle attività della Specola ernica; e proprio in quest’anno ricorre il quarantennale del progetto, sviluppato in soli due anni, dalla Provincia di Frosinone e dalla Regione Lazio, prime in Italia ad impegnarsi per la realizzazione di un Osservatorio Astronomico pubblico che si è rivelato un grande investimento per la divulgazione e la ricerca della Ciociaria.