Scicli – Blackout elettrico, centinaia di utenze senza energia elettrica









A causa della forte ondata di calore di questi giorni, accade in molti comuni dell’Isola, che per diverse ora va via la corrente elettrica causando così pesanti disagi ai cittadini.

Da venerdì anche diverse zone di Scicli sono rimaste al buio, probabilmente per guasti nelle centraline elettriche. I blackout causati dal caldo avvengono quando le temperature estreme impediscono a cavi e trasformatori di dissipare il calore. A Scicli e nel resto della Sicilia, l’aumento massiccio dei consumi per i condizionatori provoca sovraccarichi e guasti alle linee di bassa e media tensione.

Numerose le segnalazioni giunte in redazione, in questi giorni. Molte famiglie hanno subito danni economici costretti a buttare cibo conservato in frigo e freezer.

La peggio è toccata a residenti nella zona di contrada San Giovanni Lo Pirato, lo scorso fine settimana, 25 ore senza energia elettrica. Da lunedì pomeriggio a martedì mattina a subire i disagi i residenti delle contrade San Marco, Gerrantini, Passo Piano, ecc. Ieri pomeriggio a rimanere senza energia elettrica la zona di Sampieri.

Un nostro lettore che ha inviato ieri alla nostra redazione un messaggio a testimoniare il disagio che si sta vivendo, ci scrive: “E’ da ore che ci stanno facendo arrostire, fate qualcosa, chiedete spiegazioni, per favore aiutateci a evidenziare il disagio che stiamo affrontando, non abbiamo neanche l’acqua, perché sale solo con il motore elettrico. E come noi decine di famiglie”. Una signora invece ci ha scritto che ha dovuto buttare cibo andato a male, e di essere rimasta senza acqua.

Disagi quindi, anche dal punto di vista idrico, in quanto la mancanza di corrente elettrica rende non operativi l’autoclave che si trovano nelle abitazioni.

Qualcuno si è già ivolto per chiedere supporto e avanzare richiesta di risarcimento ad asssociazioni dei consumatori.







