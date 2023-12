Scicli – Benvenuti nel 2024: Anna Tatangelo, Deborah Iurato e una lunga notte dance a Capodanno, in Piazza Italia

“Benevenuti nel 2024”, tre serate imperdibili a Scicli:

– 31 dicembre la notte più lunga dell’anno con “Mania ’90”, che trasformerà Piazza Italia in una grande discoteca dove si ballerà sino alle prime ore di Gennaio 2024.

– 1 gennaio 2024, ore 21: Anna Tatangelo live

– 2 gennaio 2024, ore 21: Deborah Iurato con Women Orchestra e Sister of the new gospel.

“Tre spettacoli per dare il benvenuto al 2024 in Piazza Italia; la scelta della location non è casuale ma mirata a rivalutare e far vivere un luogo che tutti ci invidiano ma per episodi avverse rischia di essere isolato.” Così il sindaco di Scicli, Mario Marino.

Il Primo Cittadino aggiunge: “Ringrazio la Regione Sicilia e l’Assessorato al Turismo dello Sport dello Spettacolo On.le Elvira Amata per il contributo. La Polizia Municipale per la logistica, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato per la sicurezza. Con questi tre eventi Scicli chiuderà il 2023 ed aprirà il 2024 continuando l’iter promozionale del territorio augurandoci che questi, insieme ad altre iniziative, siano un susseguirsi di eventi culturali, di spettacolo, folklore e tradizioni che contribuiranno ad incrementare il flusso turistico verso la nostra Città e le Borgate.”