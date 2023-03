Scicli – Atletica. Primo posto per Tony Liuzzo al Campionato Mondiale master indor in Polonia

Un’altra Medaglia d’Oro per lo sciclitano Tony Liuzzo, che la scorsa domenica ha vinto il Campionato Mondiale master indor di Torun’ in Polonia nella categoria M40 distanza 3mila metri con l’eccezionale tempo di 8’42”.

Continua a mietere successi Liuzzo che lo scorso anno si era laureato Campione Europeo M40 sulla distanza dei 3000 metri indoor a Braga, in Portogallo e poi era arrivato primo nei campionati italiani master di cross ad Aviano, in Friuli.

Ora è tornato nuovamente sul gradino più alto del podio, un nuovo prestigioso successo che il sindaco di Scicli, Mario Marino, commenta cosi: “A nome della Città di Scicli e dell’Amministrazione Comunale, mi complimento con Antonino Liuzzo per il risultato fantastico che ha ottenuto e per aver portato alto l’onore di Scicli e dell’Italia in una competizione di livello mondiale.”