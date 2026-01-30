Scicli – Aiutare la popolazione di Niscemi, Marino: “Siamo pronti a fornire assistenza”









“La comunità di Scicli si stringe con il cuore alla città di Niscemi, alle famiglie sfollate e a tutti coloro che in queste ore vivono paura e incertezza a causa della frana.” Lo ha dichiarato il Primo Cittadino, Mario Marino.

“Come sindaco – afferma Marino -, desidero esprimere la nostra più profonda vicinanza al collega sindaco di Niscemi e all’intera amministrazione comunale, impegnati senza sosta in una gestione complessa e dolorosa dell’emergenza. Il nostro gruppo comunale di Protezione Civile si è già messo a disposizione per offrire il proprio contributo, in raccordo con i competenti livelli istituzionali, per supportare le operazioni in corso e ogni forma di assistenza necessaria alla popolazione. In momenti come questi, la Sicilia deve sentirsi una sola comunità: Scicli è al fianco di Niscemi, oggi e nel tempo che servirà per ricostruire case, strade e speranze.”







