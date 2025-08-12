Scicli – Adesione a Forza Italia di Arrabito e Giannone, Sabrina Micarelli: “Siamo e restiamo all’opposizione della Giunta Marino”









Ieri sera, nella sede di Via Fiumillo, si è riunita l’Assemblea del Direttivo di Forza Italia, al fine di prendere una posizione unanime sulla recente vicenda che ha visto l’adesione a Forza Italia di due consiglieri della maggioranza, Arrabito e Giannone, quest’ultimo è anche assessore.

Dalla riunione è emerso concordemente che, sebbene da un lato tali ingressi vengano accolti con favore per la crescita del partito a tutti i livelli, che si dimostra sempre più attrattivo, dall’altro la segreteria resta critica circa le modalità di adesione al partito, non proprio aderenti alle norme dello Statuto di Forza Italia, calate dall’alto, senza alcun confronto preliminare.

A tal proposito si è ribadito con fermezza che la linea politica della Segreteria, rappresentata in Consiglio comunale dalla capogruppo di Forza Italia, Sabrina Micarelli (nella foto), si mantiene coerente nei confronti dei cittadini e dei sostenitori: “siamo e restiamo all’opposizione della Giunta Marino. Chiediamo ai nuovi esponenti del partito di chiarire in consiglio comunale la loro posizione all’interno della compagine politica, e ciò per correttezza nei confronti dei colleghi consiglieri, ma soprattutto dei cittadini che li hanno votati.”

“Per il resto – si legge in una nota stampa – la Segreteria null’altro potrà fare se non attendere, dopo la pausa estiva, l’esito del tavolo politico provinciale del centro destra, annunciato dai vertici provinciali e nazionali del partito, al quale prenderà parte anche il nostro referente, l’europarlamentare Marco Falcone, il Segretario cittadino e la Consigliera, come dirigente provinciale, che avrà il compito di ridefinire gli assetti politici in tutti i comuni Iblei e nello stesso tempo esortare i nuovi iscritti ad intraprendere un dialogo costruttivo con la Segreteria, affinché si possano uniformare alla sua posizione politica e renderla ancora più forte e coesa.”







